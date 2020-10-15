"Ростов" приобрел двух игроков молодежной сборной Швеции

Хавбек "Норчепинга" Понтус Альмквист и опорный полузащитник "Хельсингборга" Армин Гигович стали игроками "Ростова".

Сообщается, что с обоими футболистами были заключены контракты до 2025 года. Ранее говорилось, что за Альмквиста "Ростов" выплатит 3,6 миллиона евро, а за Гиговича - 2,9 миллиона евро.

Отметим, что 21-летний Альмквист и 18-летний Гигович выступают за молодежную сборную Швеции.

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