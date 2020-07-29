"Ростов" приступил к подготовке к сезону-2020/21

Игроки "Ростова" начали подготовку к сезону-2020/21. Об этом сообщается в твиттере клуба.

Новый сезон РПЛ для команды начнется 9 августа. В этот день "Ростов" сыграет с "Тамбовом".

Команда приступила к тренировкам ⚽️



Смотрим фоторепортаж в нашей группе ВКонтакте: https://t.co/HCAlCG5CIO #МыРостов pic.twitter.com/jnsvdoHz88 — Football Club Rostov (@rostovfc) July 29, 2020

В прошедшем сезоне ростовчане заняли 5 место и получили путевку в Лигу Европы.

А еще: Защитник "Ростова" Чистяков подвел итоги завершившегося сезона| http://soccernews.ru