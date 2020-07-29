"Ростов" приступил к подготовке к сезону-2020/21

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"Ростов" приступил к подготовке к сезону-2020/21

Игроки "Ростова" начали подготовку к сезону-2020/21. Об этом сообщается в твиттере клуба. 

Новый сезон РПЛ для команды начнется 9 августа. В этот день "Ростов" сыграет с "Тамбовом".

В прошедшем сезоне ростовчане заняли 5 место и получили путевку в Лигу Европы. 

А еще: Защитник "Ростова" Чистяков подвел итоги завершившегося сезона| http://soccernews.ru
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