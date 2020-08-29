"Ростов" продал Кьяртанссона

Нападающий Видар Кьяртанссон перешёл из "Ростова" в "Волеренгу".

Сумма трансфера не разглашается. Исландец заключил с норвежским клубом трёхлетний контракт.

Рыночная стоимость форварда оценивается в 1,2 миллиона евро.

Кьяртанссон выступал за "Ростов" с августа 2018 года. Трижды сдавался в аренду, в том числе в "Рубин".

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