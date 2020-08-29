"Ростов" продал Кьяртанссона
Нападающий Видар Кьяртанссон перешёл из "Ростова" в "Волеренгу".
Сумма трансфера не разглашается. Исландец заключил с норвежским клубом трёхлетний контракт.
Рыночная стоимость форварда оценивается в 1,2 миллиона евро.
Кьяртанссон выступал за "Ростов" с августа 2018 года. Трижды сдавался в аренду, в том числе в "Рубин".
Не пропустите: "Ростов" объявил об изменениях в тренерском штабе команды. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Молде
|30
|68
|2
|Будё / Глимт
|30
|54
|3
|Русенборг
|30
|52
|4
|Одд Гренланд
|30
|52
|5
|Викинг
|30
|47
|6
|Кристиансунд
|30
|41
|7
|Хаугесунд
|30
|40
|8
|Стабек
|30
|40
|9
|Бранн
|30
|40
|10
|Волеренга
|30
|34
|11
|Стремсгодсет
|30
|32
|12
|Сарпсборг 08
|30
|30
|13
|Мьендален
|30
|30
|14
|Лиллестрем
|30
|30
|15
|Тромсе
|30
|30
|16
|Ранхейм
|30
|27