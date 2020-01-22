"Ростов" продлил контракт с одним из лучших бомбардиров РПЛ

1 Теги ростовэльдор шомуродовматиас норманн

"Ростов" продлил контракт с одним из лучших бомбардиров РПЛ

"Ростов" объявил о продлении контракта с узбекистанским нападающим Элдором Шомуродовым, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и ростовским клубом будет действовать до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Шомуродов является одним из лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги, забив 10 голов в 19 матчах. В списке лучших снайперов РПЛ он уступает только форварду "Зенита" Артему Дзюбе (11).

Также новые пятилетние контракты с "Ростовом" подписали полузащитники Матиас Норманн и Данил Глебов.

Не пропустите: Мамаев попал в заявку "Ростова" на вторую часть сезона. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

andi
андрей

Правильно.Если летом вздумают продовать,то дороже.

Ответить

главное

"Зенит" может серьезно наказать Кокорина за отказ переходить в "Сочи"

"Зенит" может серьезно наказать Кокорина за отказ переходить в "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов