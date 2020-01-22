"Ростов" продлил контракт с одним из лучших бомбардиров РПЛ
"Ростов" объявил о продлении контракта с узбекистанским нападающим Элдором Шомуродовым, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и ростовским клубом будет действовать до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне 24-летний Шомуродов является одним из лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги, забив 10 голов в 19 матчах. В списке лучших снайперов РПЛ он уступает только форварду "Зенита" Артему Дзюбе (11).
Также новые пятилетние контракты с "Ростовом" подписали полузащитники Матиас Норманн и Данил Глебов.
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