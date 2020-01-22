"Ростов" продлил контракт с основным хавбеком
"Ростов" объявил о продлении контракта с полузащитником Алексеем Ионовым.
"Мы рады, что один из лидеров команды будет и дальше защищать "желто-синие" цвета", - сообщается в Twitter ростовского клуба.
Условия нового соглашения не разглашаются.
30-летний Ионов выступает за "Ростов" с 2017 года. Всего он провел за ростовский клуб 71 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Зенит", "Кубань", "Анжи", "Динамо" и ЦСКА. За сборную России сыграл 26 матчей и забил четыре мяча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15