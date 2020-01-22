"Ростов" продлил контракт с основным хавбеком

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"Ростов" продлил контракт с основным хавбеком

"Ростов" объявил о продлении контракта с полузащитником Алексеем Ионовым

"Мы рады, что один из лидеров команды будет и дальше защищать "желто-синие" цвета", - сообщается в Twitter ростовского клуба.

Условия нового соглашения не разглашаются.

30-летний Ионов выступает за "Ростов" с 2017 года. Всего он провел за ростовский клуб 71 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Зенит", "Кубань", "Анжи", "Динамо" и ЦСКА. За сборную России сыграл 26 матчей и забил четыре мяча.

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