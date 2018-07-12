"Ростов" продлил контракта с основным защитником



Исландский защитник Рагнар Сигурдссон подписал новый контракт с "Ростовом", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2020 года.

"Желаем Рагнару и дальше демонстрировать надёжную игру в жёлто-синей футболке. Добро пожаловать в жёлто-синюю семью!" - говорится в заявлении пресс-службы "Ростова".

32-летний Сигурдссон выступает за "Ростов" с 2018 года и провел за клуб 9 матчей.

Принимал участие в матчах Чемпионата Мира-2018 за сборную Исландии.

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