"Ростов" продлил контракты с двумя игроками

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"Ростов" продлил контракты с двумя игроками

"Ростов" объявил о заключении новых контрактов с защитником Евгением Черновым и хавбеком Хореном Байрамяном.

Теперь соглашения вышеуказанных игроков с "жёлто-синими" рассчитаны до лета 2024 года.

В текущем сезоне Чернов сыграл за "Ростов" 22 матча и сделал 4 ассиста, а Байрамян забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 22 играх.

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