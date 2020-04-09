"Ростов" продлил контракты с двумя игроками

"Ростов" объявил о заключении новых контрактов с защитником Евгением Черновым и хавбеком Хореном Байрамяном.

Теперь соглашения вышеуказанных игроков с "жёлто-синими" рассчитаны до лета 2024 года.

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Перед паузой в РПЛ произошло важное событие, о котором мы хотим рассказать. Полузащитник нашего клуба Хорен Байрамян и защитник Евгений Чернов продлили свои контракты на 4,5 года. Президент Арташес Арутюнянц лично поздравил футболистов #МыРостов pic.twitter.com/WI8DQKj2X4 — Football Club Rostov (@rostovfc) April 9, 2020

В текущем сезоне Чернов сыграл за "Ростов" 22 матча и сделал 4 ассиста, а Байрамян забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 22 играх.

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