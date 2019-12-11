"Ростов" продлил контракты с восемью воспитанниками

"Ростов" на официальном сайте объявил о том, что клуб подписал контракты с восемью воспитанниками: Русланом Безруковым, Кристианом Вербицким, Александром Гапечкиным, Даниилом Хромовым, Кириллом Гирныком, Андреем Ланговичем, Павлом Гореловым и Никитой Каштаном.

Клуб отмечает, что три игрока уже выступает за клуб в молодежном первенстве.

"Символично, что такое событие происходит во Всемирный день футбола. Развитие академии - одна из приоритетных задач для нас, а недавняя победа в первенстве России, добытая в том числе вашими усилиями, показывает, что мы на правильном пути. Надеюсь, вы и дальше с гордостью будете носить футболку родного клуба", - сказал президент клуба Арутюнянц.

После 19 туров РПЛ "Ростов" расположился на 3 месте турнирной таблицы.

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