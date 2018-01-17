"Ростов" продлит контракт с Калачевым



"Ростов" намерен продлить контракта с полузащитником Тимофеем Калачевым, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, ростовский клуб готов подписать новое соглашение с футболистом до лета 2019 года. Его нынешний контракт истекает через полгода.

В этом сезоне 36-летний Калачев провел за "Ростов" 17 матчей, забил 4 гола (все с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

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