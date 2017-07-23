"Ростов" проиграл "Ахмату"

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"Ростов" проиграл "Ахмату"

В матче второго тура чемпионата России "Ахмат" на выезде с минимальным счетом победил "Ростов". Единственный мяч во втором тайме забил Заур Садаев. Благодаря этой победе "Ахмат" с шестью очками делит 1-4 места в Премьер-лиге. "Ростов" с одним очком в активе делит 10-11 позиции.

"Ростов" - "Ахмат" - 0:1 (0:0)
Гол: Садаев, 54 - 0:1

"Ростов": Абаев, Мевля, Вилюш, Устинов (Паршивлюк, 80), Байрамян, Гацкан, Маер (Думбия, 64), Калачев (Зуев, 71), Юсупов, Могилевец, Бухаров.

"Ахмат": Городов, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Родолфо (Роши, 65), Лео Жаба, Иванов, Уциев, Митришев (Бериша, 76), Мохаммади, Балай (Садаев, 46).

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