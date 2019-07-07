"Ростов" проиграл "Ганноверу" в товарищеском матче

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"Ростов" проиграл "Ганноверу" в товарищеском матче

В рамках предсезонной подготовки "Ростов" в товарищеском матче проиграл "Ганноверу".

"Ростов" - "Ганновер" 1:2

Голы: Вейдандт, 3 - 0:1, Муслия, 45 - 0:2, Еременко, 70 - 1:2

"Ростов": Березин (Песьяков, 61), Козлов (Логашов, 61), Чистяков, Сигурдссон (Хаджикадунич, 71), Чернов, Байрамян, Норманн (Гацкан, 71), Ионов, Еременко (Глебов, 71), Попов, Шомуродов. .

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