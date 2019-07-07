"Ростов" проиграл "Ганноверу" в товарищеском матче
В рамках предсезонной подготовки "Ростов" в товарищеском матче проиграл "Ганноверу".
"Ростов" - "Ганновер" 1:2
Голы: Вейдандт, 3 - 0:1, Муслия, 45 - 0:2, Еременко, 70 - 1:2
"Ростов": Березин (Песьяков, 61), Козлов (Логашов, 61), Чистяков, Сигурдссон (Хаджикадунич, 71), Чернов, Байрамян, Норманн (Гацкан, 71), Ионов, Еременко (Глебов, 71), Попов, Шомуродов. .
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20