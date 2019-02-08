"Ростов" проиграл клубу из Швеции в товарищеском матче
"Ростов" проиграл "Эстерсунду" в товарищеском матче (2:4).
В ростовской команде голами отметились Дмитрий Скопинцев и нападающий Видар Кьяртанссон.
"Эстерсунд" - "Ростов" - 4:2 (1:1).
Голы: Скопинцев, 1 - 0:1, Петтерссон, 44 - 1:1, Кьяртанссон, 60 - 1:2, 63 - 2:2, 69 (с пенальти) -3:2, 90 - 4:2.
"Ростов": Абаев, Новосельцев (Сигурдарсон, 56), Плиев (Логашов, 56), Паршивлюк (Сухомлинов, 56), Хаджикадунич (Чернов, 56), Скопинцев (Кьяртанссон, 56), Зуев (Попов, 56), Ионов (Глебов, 56), Гацкан (Щадин, 56), Шомуродов (Сигурдссон, 56), Зайнутдинов (Норманн, 56).
"Ростов" располагается на 7 месте турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 24 балла.
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|Команда
|М
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|1
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|26
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|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
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|12
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|25
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|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
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|14
|Кристал Пэлас
|25
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|Ньюкасл Юнайтед
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|16
|Саутгемптон
|25
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|Бернли
|25
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|18
|Кардифф Сити
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