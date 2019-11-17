"Ростов" проиграл "Краснодару" в первом матче Мамаева после выхода из тюрьмы

"Краснодар" обыграл "Ростов" в товарищеском матче со счетом 1:0. Победу краснодарскому клубу принес гол защитника Дмитрия Скопинцева, который отличился в начале встречи.

Стоит отметить, что в составе "Ростова" дебютировал полузащитник Павел Мамаев, который два месяца назад вышел из тюрьмы. Хавбек отыграл 53 минуты.

"Краснодар" – "Ростов" – 1:0 (1:0)

Гол: Скопинцев, 6 - 1:0

"Краснодар": Крицюк, Скопинцев, Кайо, Камболов, Стоцкий, Фернандеш, Газинский, Вильена, Рамирес, Вандерсон, Сабуа.

"Ростов": Песьяков, Маляров, Логашов, Вилюш, Ведерников, Черкес, Еременко, Мамаев, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.

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