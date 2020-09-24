"Ростов" проиграл "Маккаби" и вылетел из Лиги Европы
"Ростов" проиграл "Маккаби" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Единственный гол в составе российского клуба забил Эльдор Шомуродов. В середине второго тайма игрок "Ростова" Глебов был удален.
"Ростов" - "Маккаби" Хайфа - 1:2 (1:1)
Голы: Шомуродов, 9 - 1:0, Рукавица, 20 - 1:1, Абу Фани, 60 - 1:2.
"Ростов": Песьяков, Осипенко, Чернов, Козлов, Хаджикадунич, Глебов, Еременко (Хасимото, 64), Норманн, Байрамян (Полоз, 64), Ионов, Шомуродов (Тошевски, 82).
"Маккаби" Хайфа: Коэн, Хабши, Мабука, Арад, Планич, Абу-Фани (Родригес, 83), Менахем, Лави, Шери, Рукавица, Хазиза (Ашкенази, 85).
Таким образом, "Ростов" вылетел из Лиги Европы.
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