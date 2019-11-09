"Ростов" проиграл "Тамбову" в матче РПЛ

В рамках 16-го тура РПЛ "Тамбов" добыл выездную победу над "Ростовом".

Благодаря победе "Тамбов" смог выйти из зоны стыковых матчей, "Ростов" так и остался на второй позиции.

"Ростов" - "Тамбов" 1:2

Голы: Сигурдарсон, 7 - 1:0, Мелкадзе, 52 - 1:1, Обухов, 70 - 1:2

"Ростов": Бабурин, Хаджикадунич, Чернов, Сигурдссон, Козлов, Зайнутдинов, Ионов, Глебов, Байрамян, Сигурдарсон (Долгов, 77), Шомуродов.

"Тамбов": Шелия, Ойеволе (Таказов, 86), Осипенко, Грицаенко, Тетрашвили, Карасев (Чуперка, 81), Килин, Мелкадзе (Хосонов, 78), Костюков, Рыбин, Обухов.

Предупреждения: Осипенко (33), Костюков (41), Сигурдарсон (56), Хаджикадунич (60), Мелкадзе (64), Ойеволе (82).

Читайте также: "Динамо" в гостях минимально победило "Рубин". | http://soccernews.ru