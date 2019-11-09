"Ростов" проиграл "Тамбову" в матче РПЛ
В рамках 16-го тура РПЛ "Тамбов" добыл выездную победу над "Ростовом".
Благодаря победе "Тамбов" смог выйти из зоны стыковых матчей, "Ростов" так и остался на второй позиции.
"Ростов" - "Тамбов" 1:2
Голы: Сигурдарсон, 7 - 1:0, Мелкадзе, 52 - 1:1, Обухов, 70 - 1:2
"Ростов": Бабурин, Хаджикадунич, Чернов, Сигурдссон, Козлов, Зайнутдинов, Ионов, Глебов, Байрамян, Сигурдарсон (Долгов, 77), Шомуродов.
"Тамбов": Шелия, Ойеволе (Таказов, 86), Осипенко, Грицаенко, Тетрашвили, Карасев (Чуперка, 81), Килин, Мелкадзе (Хосонов, 78), Костюков, Рыбин, Обухов.
Предупреждения: Осипенко (33), Костюков (41), Сигурдарсон (56), Хаджикадунич (60), Мелкадзе (64), Ойеволе (82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Урал
|16
|19
|8
|Спартак Москва
|15
|18
|9
|Крылья Советов
|15
|18
|10
|Оренбург
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Ахмат
|16
|15
|15
|Тамбов
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13