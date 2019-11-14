"Ростов" проведёт товарищеский матч с соседом по турнирной таблице РПЛ

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"Ростов" проведёт товарищеский матч с соседом по турнирной таблице РПЛ

Пресс-служба "Ростова" анонсировала товарищеский матч с "Краснодаром" во время международного перерыва.

Контрольная встреча состоится в кубанской столице в воскресенье, 17 ноября, в 16:00 по московскому времени.

"Ростов" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам 16 туров, "Краснодар" идёт пятым. При этом в активе обеих команд по 30 очков. 

3 ноября в рамках 15-го тура российского чемпионата "быки" дома сыграли вничью с "жёлто-синими" со счётом 2:2.

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