"Ростов" проведёт третий матч подряд без зрителей
Фото сайт "Ростова"
Пресс-служба "Ростова" сообщила, что очередной домашний матч команды пройдёт при пустых трибунах.
"К сожалению, мы поздно получили эту информацию. Приносим свои извинения каждому болельщику нашего клуба. Хочется поблагодарить вас за то, что несмотря ни на что вы остаётесь с "Ростовом". Искренне надеемся, что в скором будущем эпидемиологическая обстановка улучшится и трибуны "Ростов Арены" снова будут принимать зрителей. Всё в наших руках, соблюдайте меры предосторожности и профилактику. Здоровья каждому!" - говорится в официальном заявлении клуба.
В субботу "Ростов" примет московский ЦСКА в рамках 4-го тура РПЛ, начало матча - в 20:00 мск.
Ранее "жёлто-синие" играли без болельщиков с "Динамо" и "Зенитом". Обе встречи завершились поражениями хозяев поля.
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