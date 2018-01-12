"Ростов" провел первую тренировку под руководством Карпина

Теги ростоввалерий карпин

"Ростов" провел первую тренировку под руководством Карпина

Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин провел первую тренировку с командой, сообщает официальный твиттер клуба.

Сегодня футболисты ростовского клуба прилетели в турецкий Белек и уже вечером провели тренировочное занятие.

Видео: Тренировка "Ростова" в Белеке.

Напомним, что 48-летний Карпин возглавил "Ростов" несколько недель назад.

После 20 туров "Ростов" занимает 10 место в Премьер-лиге.

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