"Ростов" пытается вернуть Гулиева

Фото "Спорт-Экспресс" / Александр Федоров

"Ростов" работает над возвращением полузащитника Аяза Гулиева, который уже выступал за клуб с 2018 по 2019 год.

Eurostavka утверждает, что 24-летний футболист может снова присоединиться к "жёлто-синим" уже сегодня.

По информации источника, на 13 мая запланировано медицинское обследование хавбека, которое может предшествовать подписанию контракта с донским клубом.

Напомним, что в начале этой недели "Спартак" расторг соглашение с Гулиевым по взаимной договорённости.

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