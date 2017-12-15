"Ростов" рассматривает кандидатуры Рахимова и Слуцкого

Руководство "Ростова" ведет поиск нового главного тренера команды, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, кандидатами на пост наставника ростовского клуба являются Леонид Слуцкий и Рашид Рахимов. В данный момент оба специалиста являются безработными.

Напомним, что некоторое время назад "Ростов" расстался с Леонидом Кучуком и сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Дмитрия Кириченко.

После 20 туров "Ростов" занимает десятое месте в Премьер-лиге.

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