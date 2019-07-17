"Ростов" расстался с Гацканом, который выступал за клуб 11 лет
"Ростов" объявил об уходе молдавского полузащитника Александра Гацкана, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист проведет свой последний матч за ростовский клуб 20 июля со "Спартаком". Встреча пройдет в Ростов на стадионе "Ростов Арена".
35-летний Гацкан выступает за "Ростов" с 2008 года, провел за клуб 314 матчей и забил 24 гола. Ожидается, что хавбек перейдет в "Рубин".
"Я все еще профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле", - сказал Гацкан.
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