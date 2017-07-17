"Ростов" расстался с Григорьевым

"Ростов" на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Максима Григорьева.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. По данным СМИ, 27-летний футболист продолжит карьеру в "Урале".

Григорьев выступал за "Ростов" с 2016 года, сыграл 7 матчей. Сдавался в аренду "Оренбургу".

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