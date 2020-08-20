"Ростов" расстался с иранским легионером

"Ростов" на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба полузащитника Сеида Эззатоллахи.

23-летний футболист продолжит карьеру в "Вайле". К датской команде он присоединился в качестве свободного агента.

Эззатолахи выступал за "Ростов" с февраля 2016 года, сыграл 18 матчей и забил 2 гола.

"Жёлто-синие" четыре раза отдавали иранца в аренду - в "Анжи", "Амкар", "Рединг" и "Эйпен".

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