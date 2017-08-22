"Ростов" расстался с Препелицэ

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"Ростов" расстался с Препелицэ

Румынский полузащитник Андрей Препелицэ покинул "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны согласовали расторжение контракта по обоюдному согласию сторон.

"Спасибо вам за все. Это был отличный год. Спасибо, фанаты, тренеры и товарищи по команде. Желаю удачи!"  - сказал Препелицэ.

31-летний Препелицэ выступал за "Ростов" с 2016 года, провел за клуб 25 матчей и забил 1 гол.

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