"Ростов" расстался с вратарем, который пропустил 10 голов в матче с "Сочи"
Вратарь "Ростова" Денис Попов объявил о своем уходе из ростовского клуба.
"Это была великолепная история. Спасибо за эти 4 года в "Ростове". Спасибо тренерскому штабу, руководству клуба. Я очень благодарен тем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого времени. Спасибо партнерам по команде. С вами мы прошли через многое. Были взлеты и падения. Мы всегда поддерживали друг друга. Мне было приятно работать с каждым из вас. "Ростову" желаю высоких результатов в РПЛ. Не прощаемся", - написал Попов на своей странице в Instagram.
18-летний Попов стал известен благодаря матчу Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (1:10) в прошлом сезоне. Тогда в ростовском клубе произошла массовая вспышка коронавируса, основной и молодежный состав ушли на самоизоляцию. В итоге на поле вышла юношеская команда возрастом от 16 до 19 лет. Ворота "Ростова" защищал Попов и пропустил 10 голов.
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