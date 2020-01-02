"Ростов" расторг контракт с капитаном команды

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"Ростов" расторг контракт с капитаном команды

Капитан "Ростова" Рагнар Сигурдссон покинул клуб, сообщает официальный сайт "жёлто-синих".

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

33-летний исландец выступал за "Ростов" с января 2018 года, сыграл 53 матча.

Следующей командой Сигурдссона, скорее всего, станет турецкий "Трабзонспор".

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