"Ростов" разгромил "Ахмат" и вышел на пятое место в РПЛ
В матче 11-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле победил "Ахмат" со счетом 3:0. Гол на 24-й минуте забил Кенто Хасимото. В конце первого тайма вратарь "Ростова" Сергей Песьяков отбил пенальти в исполнении Георгия Мелкадзе. В конце матча голы забили Роман Еременко и Даниил Глебов.
Благодаря победе "Ростов" поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Ахмат" остался на 10-й позиции.
"Ростов" Ростов - "Ахмат" Грозный - 3:0 (1:0)
Голы: Хасимото, 24 - 1:0, Еременко, 90+2 - 2:0, Глебов, 90+5 - 3:0
"Ростов": Песьяков, Козлов (Поярков, 74), Осипенко, Терентьев, Хаджикадунич, Еременко, Хасимото, Мамаев, Глебов, Полоз (Тугарев, 75), Обухов (Sokhiev, 62).
"Ахмат": Гудиев, Пуцко, Богосовац, Нижич, Быстров, Швец, Харин, Бериша, Иванов (Роши, 53), Мелкадзе, Полярус (Садулаев, 58).
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