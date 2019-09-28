"Ростов" разгромил "Динамо" в матче 11-го тура РПЛ
В рамках 11-го тура РПЛ "Ростов" на своём поле крупно обыграл московское "Динамо".
Донская команда отправила в ворота соперника три безответных гола - отличились Ивелин Попов, Эльдор Шомуродов и Бактиер Зайнутдинов.
Благодаря этой победе "Ростов" догнал лидера чемпионата "Зенит", а "Динамо" осталось на 12-м месте.
"Ростов" – "Динамо" - 3:0
Голы: Попов, 25 - 1:0, Шомуродов, 37 - 2:0, Зайнутдинов, 82 - 3:0.
"Ростов": Бабурин, Чистяков, Чернов, Сигурдссон, Козлов, Норманн, Ионов (Зайнутдинов, 81), Еременко, Попов, Байрамян (Саплинов, 67), Шомуродов (Долгов, 86).
"Динамо": Лещук, Евгеньев, Плиев, Морозов, Шуньич, Жоаозиньо, Каборе, Юсупов (Хильемарк, 46), Шиманьски (Н`Жи, 68), Панченко (Филипп, 70), Игбоун.
Удаление: Плиев (66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|10
|23
|2
|ЦСКА Москва
|10
|22
|3
|Ростов
|10
|20
|4
|Краснодар
|10
|20
|5
|Локомотив Москва
|10
|20
|6
|Урал
|10
|14
|7
|Арсенал Тула
|10
|14
|8
|Уфа
|10
|14
|9
|Спартак Москва
|10
|14
|10
|Рубин
|10
|10
|11
|Динамо Москва
|10
|10
|12
|Сочи
|10
|9
|13
|Ахмат
|10
|9
|14
|Оренбург
|10
|8
|15
|Тамбов
|10
|8
|16
|Крылья Советов
|10
|8