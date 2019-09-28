"Ростов" разгромил "Динамо" в матче 11-го тура РПЛ

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"Ростов" разгромил "Динамо" в матче 11-го тура РПЛ

В рамках 11-го тура РПЛ "Ростов" на своём поле крупно обыграл московское "Динамо".

Донская команда отправила в ворота соперника три безответных гола - отличились Ивелин ПоповЭльдор Шомуродов и Бактиер Зайнутдинов.

Благодаря этой победе "Ростов" догнал лидера чемпионата "Зенит", а "Динамо" осталось на 12-м месте.

"Ростов" – "Динамо" - 3:0

Голы: Попов, 25 - 1:0, Шомуродов, 37 - 2:0, Зайнутдинов, 82 - 3:0.

"Ростов": Бабурин, Чистяков, Чернов, Сигурдссон, Козлов, Норманн, Ионов (Зайнутдинов, 81), Еременко, Попов, Байрамян (Саплинов, 67), Шомуродов (Долгов, 86).

"Динамо": Лещук, Евгеньев, Плиев, Морозов, Шуньич, Жоаозиньо, Каборе, Юсупов (Хильемарк, 46), Шиманьски (Н`Жи, 68), Панченко (Филипп, 70), Игбоун.

Удаление: Плиев (66).

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