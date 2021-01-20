"Ростов" разгромил испанский клуб в товарищеском матче
"Ростов" в товарищеском матче разгромил клуб третьего испанского дивизиона "Альхесирас". Победу ростовчанам принесли голы Понтуса Альмквиста, Армина Гиговича, Дмитрия Полоза, Хорена Байрамяна и Владимира Обухова.
"Ростов" Россия – "Альхесирас" Испания Д3 – 5:1 (1:0)
Голы "Ростова": Альмквист, 26 - 1:0, Гигович, 50 - 2:0, Полоз, 79 - 3:1, Байрамян, 88 - 4:1, Обухов, 90 - 5:1
"Ростов" (1-й тайм): Рудаков, Алеэсами, Рукас, Хаджикадунич, Лангович, Куприянов, Еременко, Махатадзе, Тугарев, Альмквист, Сохиев (Турищев, 31).
"Ростов" (2-й тайм): Синицын, Гигович, Тошевски, Обухов, Байрамян , Павловец, Козлов, Осипенко, Поярков, Сухомлинов, Полоз.
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|2
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|Реал Сосьедад
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|20
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|Гранада
|19
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|11
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|20
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|Осасуна
|20
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|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
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|20
|14
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|20
|14