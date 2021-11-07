"Ростов" разгромил "Рубин" в матче РПЛ

Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" на своем поле разгромил "Рубин" со счетом 5:1.

Победу ростовскому клубу принесли голы Хорена Байрамяна, Дмитрия Полоза, Понтуса Альмквиста, Али Соу и Данилы Глебова. В составе гостей отличился Солтмурад Бакаев.

"Ростов", набрав 16 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 19 очками остался на восьмом месте.

"Ростов" – "Рубин" - 5:1 (1:1)

Голы: Бакаев, 35 - 0:1, Байрамян, 42 - 1:1, Полоз, 50 - 2:1, Альмквист, 55 - 3:1, Соу, 65 - 4:1, Глебов, 82 - 5:1

"Ростов": Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Гигович (Сухомлинов, 21), Полоз, Соу (Комличенко, 71), Альмквист (Фольмер, 78).

"Рубин": Дюпин, Зотов, Абильгор, Тальби, Уремович, Бакаев (Мусаев, 78), Кварацхелия, Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Костюков (Онугха, 66).

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