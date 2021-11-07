"Ростов" разгромил "Рубин" в матче РПЛ
Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен
В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" на своем поле разгромил "Рубин" со счетом 5:1.
Победу ростовскому клубу принесли голы Хорена Байрамяна, Дмитрия Полоза, Понтуса Альмквиста, Али Соу и Данилы Глебова. В составе гостей отличился Солтмурад Бакаев.
"Ростов", набрав 16 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 19 очками остался на восьмом месте.
"Ростов" – "Рубин" - 5:1 (1:1)
Голы: Бакаев, 35 - 0:1, Байрамян, 42 - 1:1, Полоз, 50 - 2:1, Альмквист, 55 - 3:1, Соу, 65 - 4:1, Глебов, 82 - 5:1
"Ростов": Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Гигович (Сухомлинов, 21), Полоз, Соу (Комличенко, 71), Альмквист (Фольмер, 78).
"Рубин": Дюпин, Зотов, Абильгор, Тальби, Уремович, Бакаев (Мусаев, 78), Кварацхелия, Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Костюков (Онугха, 66).
Не пропустите: "Урал" и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Герта" упустила победу над "Байером" в Бундеслиге
-
"Металлист" подписал талантливого бразильца
-
"Арсенал" обыграл "Уотфорд" и приблизился к зоне Лиги чемпионов
-
"Тоттенхэм" Конте не смог обыграть "Эвертон"
-
"Монако" Головина не смог обыграть "Реймс"
-
"Ростов" разгромил "Рубин" в матче РПЛ
-
"Вильярреал" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги
-
Радимов ярко отреагировал на спорные судейские решения в матче "Урал" - "Зенит"
-
"Рубин" и сборная России теряют Самошникова
-
"Рома" Моуринью одержала всего 1 победу в 7 последних матчах
-
3
Легендарный Линекер рассказал, как с годами у него изменилось отношение к сексу
-
Игорь Шалимов прокомментировал ничью с "Зенитом"
-
"Рома" проиграла "Венеции" несмотря на гол Шомуродова
-
Семак прокомментировал ничью с "Уралом"
-
Официально: Андрей Шевченко - главный тренер "Дженоа"
-
"Зенит" не сумел в меньшинстве обыграть "Урал"
-
Стало известно, сколько Шевченко будет зарабатывать в "Дженоа"
-
3
Коутиньо не захотел появляться на поле со скамейки запасных
-
Мбаппе высказался о победе над "Бордо"
-
Стали известны главные кандидаты на пост тренера "Норвича"