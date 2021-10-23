"Ростов" разгромил тульский "Арсенал" и покинул зону вылета РПЛ

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"Ростов" разгромил тульский "Арсенал" и покинул зону вылета РПЛ

Фото сайт РПЛ

В рамках 12-го тура чемпионата России "Ростов" на своём поле крупно победил тульский "Арсенал" со счётом 4:0.

Голы в этом матче забивали Кенто ХасимотоАли СоуДмитрий Полоз и Денис Терентьев.

"Ростов" – "Арсенал" - 4:0

Голы: 1:0 – 27 Хасимото, 2:0 – 29 Соу, 3:0 – 62, пенальти Полоз, 4:0 – 64 Терентьев.

"Ростов": Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 46), Хасимото (Сухомлинов, 44), Глебов, Гигович, Байрамян (Щетинин, 83), Полоз (Альмквист, 82), Соу (Комличенко, 69).

"Арсенал": Левашов, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов (Бьорнстрем, 66), Хлусевич (Э. Кангва, 56), Давиташвили, Ткачев (Гулиев, 72), Чаушич, К. Кангва, Луценко (Тудорие, 66).

Набрав три очка, ростовчане поднялись с 15-го на 12-е место в таблице РПЛ. Туляки потеряли одну позицию и теперь идут 13-ми.

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