"Ростов" разгромно уступил австрийскому "БВ Линц" в товарищеском матче

Сегодня в товарищеском матче "Ростов" со счетом 0:3 уступил австрийскому "БВ Линц". Свои мячи в этой встрече соперник российского клуба, выступающий во втором по силе дивизионе своей страны, забивал на 43-й, 79-й и 82-й минутах.

"БВ Линц" - "Ростов" - 3:0

Напомним, Гацкан объяснил частые удаления своих партнеров по команде. | soccernews.ru