"Ростов" сделал три предложения по трансферу защитника "Авангарда"

"Ростов" активно пытался купить у "Авангарда" защитника Константина Ковалёва.

Сообщается, что "жёлто-синие" в течение 10 дней сделали три предложения по трансферу 20-летнего футболиста, но неизменно получали отказ.

В итоге "Ростов" решил свернуть переговоры и изучить альтернативные варианты усиления состава.

Рыночная стоимость Ковалёва - 150 тысяч евро. В досрочно завершённом сезоне игрок забил 1 гол в 19 матчах.

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