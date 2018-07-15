"Ростов" – "Славия" - 1:2, "Рубин" – "Хайдук" - 0:1 (обзоры)

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"Ростов" – "Славия" - 1:2, "Рубин" – "Хайдук" - 0:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием российских клубов.

"Ростов" – "Славия" - 1:2 

"Рубин" – "Хайдук" - 0:1

Не пропустите: "Ростов" и "Рубин" проиграли в товарищеских матчах. | http://soccernews.ru

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8 Динамо Москва 30 40
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