"Ростов" снял короткометражный сериал, посвященный новой форме

"Ростов" интересным образом решил представить свою новую форму.

Клуб решил снять короткометражный сериал "Мы - "Ростов", посвященный новой форме.

"Наши парни ждали новую форму даже больше, чем фанаты! Презентация состоится совсем скоро, но кое-кто оставил "детей без присмотра". И вот, что получилось", - подписал видео клуб.

Отметим, что данное видео является пародией на известный фильм Гая Ричи "Джентльмены". В съемках приняли участие наставник команды Валерий Карпин, а также игроки Павел Мамаев, Ивелин Попов, Хорен Байрамян, Сергей Песьяков и Матиас Норманн.

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