"Ростов" собирается расторгнуть контракт с Обуховым. Его дисквалифицировали за допинг

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Сергей Пушкин, агент нападающего "Ростова" Владимира Обухова, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

ФИФА дисквалифицировала футболиста до 2 декабря 2021 года за употребление допинга несколько лет назад.

"На данный момент соглашение Обухова и "Ростова" действует. Я думаю, что на этой неделе контракт будет расторгнут, так как вердикт от ФИФА получили, "Ростов" имеет полное основание, чтобы расторгнуть договор. Я общался с представителями клуба на этот счёт, мы не будем препятствовать этому, потому что ФИФА вынесла решение. На данный момент Обухов занимается индивидуально, он бегает, поддерживает форму, также занимается с тренером по физподготовке, определённая программа составлена для поддержания формы. Он сам по себе профессионал, понимает, что нужно поддерживать себя в форме, уверен, что все с карьерой у него будет дальше хорошо.

Месяц прошёл, 2 декабря он сможет быть заявлен за какой-либо клуб, а за полтора месяца, ориентировочно 17 октября, он сможет тренироваться с любой потенциальной командой, которая захочет с ним подписать контракт. Когда эта ситуация произошла, многие клубы обращались к нам, потому что понимают, что игрок хорошего уровня бесплатный. Проблем по его трудоустройству не будет, потому что даже заграничные клубы интересовались, российские тоже, но в приоритете остаться в Премьер-лиге – у футболиста есть свои цели", – сказал агент.

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