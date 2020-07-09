"Ростов" согласовал трансфер японского хавбека

"Ростов" на своём официальном сайте объявил о достижении договорённости по трансферу полузащитника "Токио" Кенто Хасимото.

Сообщается, что после прохождения медицинского обследования 26-летний японец заключит с донским клубом контракт до 2024 года.

Сумма сделки пока неизвестна.

Хасимото - воспитанник "Токио". В его активе 164 матча за основную команду, 17 забитых голов и 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 1,2 миллиона евро.

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