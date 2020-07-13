"Ростов" сообщил, что Карпин не собирается покидать команду

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не планирует покидать ростовский клуб. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Уважаемые болельщики. Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из "Ростова" руководства клуба и главного тренера. Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц опроверг эту информацию", - сказано в заявлении на сайте "Ростова".

Ранее сообщалось, что Карпин покинет "Ростов".

51-летний специалист работает в клубе с декабря 2017 года. Его соглашение рассчитано до 2024 года.

После 28 туров РПЛ "Ростов" занимает 5 место в турнирной таблице.

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