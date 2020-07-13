"Ростов" сообщил, что Карпин не собирается покидать команду

Теги ростоввалерий карпин

"Ростов" сообщил, что Карпин не собирается покидать команду

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не планирует покидать ростовский клуб. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Уважаемые болельщики. Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из "Ростова" руководства клуба и главного тренера. Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц опроверг эту информацию", - сказано в заявлении на сайте "Ростова".

Ранее сообщалось, что Карпин покинет "Ростов".

51-летний специалист работает в клубе с декабря 2017 года. Его соглашение рассчитано до 2024 года.

После 28 туров РПЛ "Ростов" занимает 5 место в турнирной таблице.

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