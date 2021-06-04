"Ростов" сообщил о смерти отца Мамаева

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"Ростов" сообщил о смерти отца Мамаева

Фото инстаграм Павла Мамаева

Ушёл из жизни Константин Мамаев, отец полузащитника "Ростова" Павла Мамаева.

Причина смерти мужчины пока неизвестна.

Соболезнования футболисту выразили "Ростов", ЦСКА и сборная России.

В прошедшем сезоне 32-летний Мамаев сыграл за "жёлто-синих" 13 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Ростов" близок к аренде форварда "Динамо". | http://soccernews.ru
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