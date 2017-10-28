"Ростов" – "Спартак" - 2:2 (обзор)

Теги ростовспартак москва

"Ростов" – "Спартак" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 15-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком".

Не пропустите: На последних минутах "Ростов" вырывает ничью в матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"

Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Спартак Москва 15 22
5 Урал 14 22
6 Краснодар 14 21
7 Арсенал Тула 15 20
8 Рубин 14 18
9 Ростов 15 18
10 Уфа 14 18
11 Ахмат 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов