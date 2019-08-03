"Ростов" спас ничью в матче с "Уралом"
В рамках четвёртого тура РПЛ "Ростов" в гостях ушёл от поражения в матче с "Уралом".
Екатеринбургская команда дважды вела в счёте благодаря голам Андрея Панюкова и Владимира Ильина. Однако в обоих случаях "жёлто-синим" нашлось чем ответить - отличились Эльдор Шомуродов и Бьорн Сигурдарсон.
"Урал" – "Ростов" - 2:2
Голы: Панюков, 14 - 1:0, Шомуродов, 67 - 1:1, Ильин, 81 - 2:1, Сигурдарсон, 85 - 2:2.
"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Меркулов, Емельянов, Аугустыняк, Бикфалви, Эль-Кабир (Бавин, 33), Фидлер, Димитров (Егорычев, 82), Панюков (Ильин, 72).
"Ростов": Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чернов, Чистяков, Ионов (Сигурдарсон, 61), Попов, Еременко, Норманн, Байрамян (Саплинов, 72), Шомуродов.
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|3
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|4
|8
|3
|Урал
|4
|7
|4
|Рубин
|3
|7
|5
|Краснодар
|3
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|6
|ЦСКА Москва
|3
|6
|7
|Динамо Москва
|3
|4
|8
|Арсенал Тула
|3
|4
|9
|Локомотив Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|3
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0