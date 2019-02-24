"Ростов" стал первым полуфиналистом Кубка России благодаря победе над "Краснодаром"
"Ростов" в ответном матче 1/4 финала Кубка России победил "Краснодар" (1:0) и вышел в полуфинал. Единственный гол на 89-й минуте забил Ивелин Попов.
Напомним, что в первом матче "Краснодар" и "Ростов" разошлись миром со счетом 2:2.
В полуфинале "Ростов" сыграет с победителем пары "Рубин" - "Локомотив" (первый матч - 0:1).
"Ростов" – "Краснодар" - 1:0 (0:0) - первый матч - 2:2
Гол: Попов, 87 - 1:0
"Ростов": Песьяков, Хаджикадунич, Паршивлюк (Новосельцев, 46), Чернов, Сигурдссон, Зуев (Глебов, 43), Еременко, Ионов (Попов, 82), Гацкан, Логашов, Шомуродов.
"Краснодар": Сафонов, Спайич, Рамирес, Петров, Мартынович, Перейра (Стоцкий, 76), Каборе (Ольссон, 66), Вандерсон, Газинский, Классон, Игнатьев (Сулейманов, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10