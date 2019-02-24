"Ростов" стал первым полуфиналистом Кубка России благодаря победе над "Краснодаром"

"Ростов" в ответном матче 1/4 финала Кубка России победил "Краснодар" (1:0) и вышел в полуфинал. Единственный гол на 89-й минуте забил Ивелин Попов.

Напомним, что в первом матче "Краснодар" и "Ростов" разошлись миром со счетом 2:2.

В полуфинале "Ростов" сыграет с победителем пары "Рубин" - "Локомотив" (первый матч - 0:1).

"Ростов" – "Краснодар" - 1:0 (0:0) - первый матч - 2:2

Гол: Попов, 87 - 1:0

"Ростов": Песьяков, Хаджикадунич, Паршивлюк (Новосельцев, 46), Чернов, Сигурдссон, Зуев (Глебов, 43), Еременко, Ионов (Попов, 82), Гацкан, Логашов, Шомуродов.

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Рамирес, Петров, Мартынович, Перейра (Стоцкий, 76), Каборе (Ольссон, 66), Вандерсон, Газинский, Классон, Игнатьев (Сулейманов, 66).

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