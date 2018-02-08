"Ростов" свой матч против словенской "Олимпии" завершил результативной ничьей

Сегодня в контрольном матче "Ростов" сыграл в результативную ничью со словенской "Олимпией".

"Олимпия" - "Ростов" - 3:3

Голы: ?, 16 - 1:0, ?, 33 - 2:0, Калачев, 52 - 2:1, ?, 64 - 3:1, Паршивлюк, 77 - 3:2, Скопинцев, 86 - 3:3.

"Ростов" (стартовый состав): Песьяков, Плиев, Дядюн, Калачев, Майер, Макеев, Могилевец, Сигурдссон, Скопинцев, Чуперка, Шомуродов.

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