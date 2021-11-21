"Ростов" сыграл в результативную ничью с "Уфой" в РПЛ

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"Ростов" сыграл в результативную ничью с "Уфой" в РПЛФото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен

"Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" в 15-м туре РПЛ.

"Ростов" - "Уфа" - 2:2

Голы: Агаларов, 16 - 0:1, Полоз (пенальти), 21 - 1:1, Агаларов (пенальти), 52 - 1:2, Альмквист, 59 - 2:2.

"Ростов" - Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Поярков (Калинин, 62), Байрамян, Глебов, Сухомлинов, Полоз, Соу (Комличенко, 76), Альмквист.

"Уфа" - Беленов, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома (Плиев, 67), Алиев, Мрзляк (Саплинов, 71), Камилов, Голубев, Касинтура, Кротов, Агаларов (Иванов, 89).

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