"Ростов" сыграл вничью с АИКом в товарищеском матче

Теги ростов

"Ростов" сыграл вничью с АИКом в товарищеском матче

"Ростов" сыграл вничью с АИК в товарищеском матче.

В составе российского клуба отметился нападающий Элдор Шомуродов, который реализовал пенальти.

АИК - "Ростов" - 1:1 (0:0)

Голы: Шомуродов, 57 (с пенальти) - 0:1, Асани, 74 (с пенальти) - 1:1.

"Ростов": Песьяков, Козлов (Логашов, 78. Прошляков, 82), Осипенко, Чернов, Чистяков, Еременко, Мамаев, Норманн (Саплинов, 62), Попов, Зайнутдинов (Байрамян, 46), Шомуродов (Долгов, 76).

Не пропустите: Названы пять самых финансово стабильных клубов России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гвардиола обеспокоен, что игроки захотят покинуть "Манчестер Сити" из-за исключения из ЛЧ

Гвардиола обеспокоен, что игроки захотят покинуть "Манчестер Сити" из-за исключения из ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов