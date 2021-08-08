"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче Семина

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"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче СеминаФото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен

"Ростов" в первом матче под руководством Юрия Семина не сумел на выезде обыграть "Химки".

"Химки" - "Ростов" - 1:1

Голы: Комличенко, 14 - 0:1, Глушаков, 70 - 1:1 (пенальти).

"Химки" – Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Стоинович (Данилкин, 61), Набиуллин, Дагерстол, Глушаков, Сабович (Трошечкин, 61), Кухарчук (Соколов, 61), Себаи.

"Ростов" – Песьяков, Осипенко, Хаджикадунич, Терентьев, Мамаев (Тугарев, 71), Хасимото, Норманн, Глебов, Байрамян, Комличенко, Полоз (Фольмер, 73).

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