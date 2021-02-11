"Ростов" сыграл вничью с клубом третьего испанского дивизиона
"Ростов" продолжает подготовку ко второй части сезона. Сегодня прошел третий контрольный матч на втором сборе в испанской Марбелье. Россияне встречались с "Атлетико Санлукеньо", который выступает в третьем испанскогом дивизионе, и сыграли вничью 0:0.
"Атлетико Санлукеньо" — "Ростов" — 0:0
"Ростов": Бабурин, Рукас (Мухин, 46), Поярков (Козлов, 67), Павловец (Алеесами, 67), Махатадзе (Хаджикадунич, 67), Глебов (Норманн, 67), Лангович (Байрамян, 67), Альмквист (Тугарев, 67), Гигович (Саплинов, 67), Полоз (Сухомлинов, 67), Сохиев (Турищев, 46).
14 февраля запланирована встреча с московским "Локомотивом".
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