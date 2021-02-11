"Ростов" сыграл вничью с клубом третьего испанского дивизиона

"Ростов" продолжает подготовку ко второй части сезона. Сегодня прошел третий контрольный матч на втором сборе в испанской Марбелье. Россияне встречались с "Атлетико Санлукеньо", который выступает в третьем испанскогом дивизионе, и сыграли вничью 0:0.

"Атлетико Санлукеньо" — "Ростов" — 0:0

"Ростов": Бабурин, Рукас (Мухин, 46), Поярков (Козлов, 67), Павловец (Алеесами, 67), Махатадзе (Хаджикадунич, 67), Глебов (Норманн, 67), Лангович (Байрамян, 67), Альмквист (Тугарев, 67), Гигович (Саплинов, 67), Полоз (Сухомлинов, 67), Сохиев (Турищев, 46).