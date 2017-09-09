"Ростов" сыграл вничью с тульским "Арсеналом"

В матче 9-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле разошелся миром с тульским "Арсенал". Голы у хозяев забили Артур Юсупов и Тимофей Калачев, у гостей дублем отметился Лука Джорджевич.

"Ростов" – "Арсенал" Тула - 2:2 (1:1)

Голы: Юсупов, 7 - 1:0, Джорджевич, 32 - 1:1, Джорджевич, 70 - 1:2, Калачев, 85 (с пенальти) - 2:2

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Вилюш, Киреев (Байрамян, 73), Могилевец, Юсупов, Калачев, Ионов (Зуев, 65), Дядюн (Бухаров, 59).

"Арсенал": Габулов, Альварес, Сунзу, Беляев, Комбаров, Максимов (Горбатенко, 71), Боурчану, Александров, Чаушич, Джорджевич (Расич, 78), Шевченко.

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