"Ростов" сыграл вничью с "Вииторулом"

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"Ростов" сыграл вничью с "Вииторулом"В контрольном матче "Ростов" сыграл вничью с румынским "Вииторулом". Забитым мячом в составе российского клуба отметился полузащитник Алексей Ионов.

"Вииторул" - "Ростов" - 1:1

Голы: Дуарте Лопес, 13 - 1:0, Ионов, 66 - 1:1.

"Ростов" (стартовый состав): Песьяков, Соловьев, Вебер, Гацкан, Дядюн, Зуев, Киреев, Майер, Макеев, Сухомлинов, Шомуродов.

Напомним, "СКА-Хабаровск" в своем контрольном матче уничтожил "Нефтчи". | soccernews.ru

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