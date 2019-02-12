"Ростов" сыграл вничью с "Волеренгой" в товарищеском матче

"Ростов" не смог обыграть норвежскую команду "Волеренга" в товарищеском матче. Единственный мяч в составе ростовской команды забил Алексей Ионов.

"Волеренга" - "Ростов" - 1:1 (0:0)

Голы: Вилхьялмссон, 63 - 1:0, Ионов, 86 - 1:1.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк (Щадин, 69), Сигурдссон (Плиев, 46), Логашов (Новосельцев, 59), Чернов (Скопинцев, 59), Гацкан, Еременко (Зуев, 46), Норманн (Хаджикадунич, 46), Глебов (Зайнутдинов, 59), Попов (Ионов, 59), Сигурдарсон (Шомуродов, 59).

Читайте также: "Бавария" пытается переманить таланта из "Монако". | http://soccernews.ru